O gol da vitória foi marcado por Léo Santos, aos 40 minutos da segunda etapa

publicado em 15/08/2018

(Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Em jogo tecnicamente fraco na Arena Plínio Marin na tarde desta quarta-feira, o Clube Atlético Votuporanguense venceu o Mirassol por 1 a 0 na terceira rodada da Copa Paulista 2018. O gol da vitória foi marcado por Léo Santos, aos 40 minutos da segunda etapa.

O primeiro chute ao gol aconteceu aos 9 minutos, quando ao ataque do Mirassol escapou pela esquerda, cortou o zagueiro e chutou; a bola bateu no peito do goleiro Talles.

Aos 16, o CAV teve sua primeira boa chance, porém, em cobrança de falta ensaiada, Ricardinho rolou para Renato Juste, que chutou na defesa.

Aos 42 o CAV chegou com muito perigo. Sávio levantou do lado direito, Burno Baio ajeitou para João Marcos que cabeceou, o goleiro desviou e a bola ainda bateu na trave.

Aos 37, Bruno Baio fez jogada individual, chutou de longe, mas a bola foi por cima do gol do Mirassol.

Aos 25, Léo Santos dividiu com o lateral-direito do Mirassol no meio de campo, ganhou a disputa, arrancou, entrou na área e chutou para abrir o placar: 1 a 0 CAV.

Aos 40 minutos, Bruno Baio recebeu cruzamento e, sozinho, cabeceou na trave; na volta, a Alison teve a chance, mas chutou e o goleiro defendeu.

Aos 44, Tales virou e chutou bonito de fora da área, e o goleiro Tales fez linda defesa.