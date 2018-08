Esta foi a segunda derrota seguida da Alvinegra no Campeonato Paulista

publicado em 11/08/2018

Esta foi a segunda derrota seguida da Alvinegra na competição (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em mais uma rodada do Campeonato Paulista 2018 da categoria, o sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense jogou na manhã deste sábado contra o São Bernardo, na Arena Plínio Marin, e perdeu por 3 a 2.

Esta foi a segunda derrota seguida da Alvinegra na competição, que perdeu para o São Paulo, no último sábado, em Cotia, por 5 a 0.

Na próxima rodada do Campeonato Paulista, a Votuporanguense vai até São Bernardo do Campo, onde novamente enfrentará o São Bernardo. A partida está marcada para as 11h.