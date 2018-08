Na Copa Regional de Ciclismo, com a vitória de Marcos Maior e Liniker Vilches, Votuporanga lidera com 664 pontos; no feminino, Viviane Hara é a líder absoluta da Copa Soul

publicado em 06/08/2018

A equipe de ciclismo da SEL/Unifev/Poty, continua firme nas competições regionais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Ainda comemorando a medalha de ouro no masculino e a de prata no feminino nos Jogos Regionais de Votuporanga, a equipe de ciclismo da SEL/Unifev/Poty, continua firme nas competições regionais, colecionando mais resultados positivos. No último domingo (5), em Presidente Prudente, deu dobradinha votuporanguense na 7ª Etapa da Copa Regional de Ciclismo da Noroeste Paulista, com Marcos Albiéri Maior em primeiro e Liniker Padoan Godoy Vilches em segundo, na categoria Elite Masculina.

Na mesma prova, a 4ª colocação ficou com Vinicius Igor de Oliveira, sendo que os resultados somados pelos três ciclistas deram à Votuporanga a manutenção da liderança na Copa, com Marcos no segundo lugar geral e seu colega Liniker permanecendo isolado no topo da classificação. O mesmo acontece com Arthur Guerzoni Neto que venceu a prova e mantém-se na liderança da categoria Master-A.

Na categoria Sênior A, Pablo Darc Soares do Carmo foi vice-campeão e Carlos Renan Zambone Coelho cruzou a linha de chegada em 7º lugar. Aumentando ainda mais a pontuação de Votuporanga, destaque para Marcelo Beraldi, que cruzou em primeiro lugar na categoria SPORT. Agora, a SEL/Unifev/Poty lidera a Copa Regional com 664 pontos, seguida por Presidente Prudente, com 628. Participam da competição, ciclistas de 41 cidades. O técnico José Antonio Godoy Vilches credita a liderança "pelos treinos fortes, dedicação extrema e pelo excelente trabalho de equipe desenvolvido pelos ciclistas, que definem excelentes estratégias em cada etapa", afirma.

Feminino também conquista vitórias