publicado em 18/08/2018

Em partida disputada na tarde deste sábado (18), Votuporanguense e Olímpia jogaram na Arena (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Mais uma vez a Votuporanguense levou gol nos minutos finais e foi derrotado. Na tarde deste sábado (18), CAV e Olímpia jogaram na Arena Plínio Marin em mais uma rodada da Copa Paulista 2018. Os visitantes – líderes da competição – marcaram aos 48 minutos do segundo tempo e venceram por 1 a 0.

Com o resultado, a Alvinegra segue com seis pontos, e o Olímpia soma 10 pontos, na ponta do grupo 1.

No primeiro tempo, a Votuporanguense jogou melhor e criou algumas oportunidades, mas os 45 minutos iniciais terminaram em 0 a 0.

Já no segundo tempo, aos 14 minutos, após escanteio o zagueiro Paulo Henrique dividiu com a defesa adversária e a bola passou perto.

Aos 29, Olímpia chegou com perigo em chute de longe. O goleiro Paulo Roberto falhou, mas na sobra o ataque do Galo Azul já estava impedido.

Na sequência, Léo Santos arrancou da lateral direita para o meio, porém chutou muito franco. Aos 33, Juninho chutou com perigo por cima do gol de Matheus.

Aos 48 minutos, Norton fez boa jogada, rolou para o meio, o ataque do Olímpia chutou para bela defesa de Paulo Roberto, mas na sobra Fumaça mandou para o gol: 1 a 0 Olímpia.

A Votuporanguense se lançou para o ataque e deu mais uma chance clara para o Olímpia. No contra-ataque, Fumaça chegou a driblar o goleiro Paulo Roberto, mas chutou para fora.