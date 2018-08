O lugar mais alto do pódio já se tornou bastante familiar para a ciclista votuporanguense da Secretaria de Esportes e Lazer/Unifev, Viviane Teiko Hara. No último domingo (12/08), em participação no 1º GP Track&Field de MTB realizado em Planura-MG, Viviane liderou durante todo o percurso e terminou a prova em primeiro lugar pela categoria Elite Feminina com larga vantagem sobre a segunda colocada.

Pela Elite Masculina, um erro que gerou uma queda tirou a liderança do votuporanguense Liniker Padoan Godoy Vilches que cruzou a linha de chegada na quarta colocação.

O 1º GP Track&Field de MTB foi realizado em um circuito técnico de cross country olímpico “XCO”. O trajeto foi traçado às margens de uma lagoa e no interior de uma mata com obstáculos naturais, muitas curvas, subidas e descidas. “Foi uma prova curta em quilometragem, sendo 8 quilômetros para a elite feminina e 16 para a masculina, porém, exigiu dos ciclistas esforços nos seus limites do início ao fim da competição”, explicou o técnico da equipe de ciclistas da Prefeitura, José Antônio Godoy Vilches, que credita o desempenho dos atletas "aos treinos fortes, dedicação extrema e ao excelente trabalho em equipe desenvolvido pelos ciclistas, que definem estratégias específicas em cada etapa".