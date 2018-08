Técnicos e professores do Centro de Formação participaram do 1° Congresso Paulista de Esportes Aquáticos

publicado em 22/08/2018

Técnicos e professores do Centro de Formação participaram do 1° Congresso Paulista de Esportes Aquáticos (Foto: Centro de Formação)

Técnicos e professores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga participaram do 1° Congresso Paulista de Esportes Aquáticos, que foi realizado de 17 a 19 deste mês em Jaboticabal. O evento foi promovido pela Federação Aquática Paulista.

De acordo com o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, o encontro contou com 250 palestrantes, incluindo alguns internacionais. “Foram várias palestras de atualização, uma qualificação muito boa”, destacou. Ele ressaltou ainda que é muito importante os professores estarem atualizados em relação às recentes técnicas da natação.

Todo o grupo técnico do Centro de Formação participou do congresso, desde a professora de iniciação, os dois auxiliares, o professor da escolinha e o coordenador. Entre as principais atrações do evento, estava o norte-americano Ernest Maglischo, “um dos papas da natação mundial”. “Foi muito produtivo e trouxemos bastante conhecimentos novos para serem aplicados nas nossas turmas”, comentou.

Xaninho fez questão de agradecer a colaboração da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.