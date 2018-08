Pelo Campeonato Paulista, time sub-17 da Votuporanguense encara o São Bernardo na manhã deste sábado na Arena Plínio Marin

publicado em 11/08/2018

A Votuporanguense recebe o São Bernardo na manhã de hoje na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Sem perder em casa há cinco jogos, o sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense joga na manhã deste sábado, às 11h, na Arena Plínio Marin, contra o São Bernardo em mais uma rodada do Campeonato Paulista. Para se manter vivo na competição.





O técnico do Cavinho, Murilo Lopes, observou que a equipe tem obtido bons resultados em seus domínios e espera que continue assim. Para o confronto de hoje, a Alvinegra não tem desfalques. “Esperamos ir para a sexta partida invictos em casa, então a nossa torcida é fundamental, tem que jogar junto, mas se ela não estiver conosco em alguns momentos, pode atrapalhar os meninos, que são muito novos”, falou.





O comandante alvinegro contou que o São Bernardo é um time muito bom, tem atacantes bastante velozes, um meio de campo com boa qualidade técnica e movimentação. Os laterais do adversário também são bons e apoiam bastante; a zaga é firme e os volantes, além de pegada, têm qualidade para jogar. Por tudo isso, acrescentou, a expectativa é que os garotos da Votuporanguense consigam neutralizar bem as ações do oponente. “Nós também temos muito potencial e atletas altamente técnicos, então temos que igualar na marcação, na vontade, no entusiasmo e ter inteligência para jogar”, disse.





Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPor conta da qualidade do adversário, Murilo quer um CAV com boa movimentação, sabendo chegar bem ao ataque pelas laterais. Outro fator importante observado pelo técnico é a bola parada, aspecto bem utilizado pela sua equipe. “Esperamos estar inspirados, fazer uma boa marcação, bem encaixada para não dar espaços. As expectativas para hoje são boas e vamos buscar mais uma vitória para seguirmos vivos na competição”, concluiu.