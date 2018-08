Novorizontino e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (12) pela Copa Paulista

Novorizontino e CAV jogaram na manhã deste domingo (12) em Novo Horizonte (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

No Dia dos Pais, a Alvinegra até jogou bem, mas não fez sua obrigação (gols) e foi castigada na última bola. O Clube Atlético Votuporanguense jogou bem na manhã deste domingo (12), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, contra o Grêmio Novorizontino, em partida válida pela segunda rodada da Copa Paulista. No entanto, após perder algumas chance, o CAV foi castigado na última bola e perdeu por 2 a 1.

O técnico Rafael Guanaes iniciou o CAV com apenas uma mudança em relação à estreia: o goleiro Paulo Roberto saiu para a entrada de Bruno Pianissola. Assim, a Alvinegra começou o jogo com Bruno Pianissola; Sávio, Paulo Henrique, Renato Justi e Mateus Destro; Kennedy, Ricardinho e Léo Aquino; Léo Santos, João Marcos e Bruno Baio.

Logo aos 10 minutos, Andrei abriu o placar para o time da casa. Na sequência, aos 13, Bruno Baio, em cobrança de pênalti, empatou.

Depois do gol de empate, a Alvinegra tentou pressionar, mas em uma bola esticada, o ataque do Novorizontino chegou na frente do goleiro Bruno Pianissola, que saiu atrasado, cometeu falta já fora da área e foi expulso aos 20 minutos. Léo Aquino precisou sair para a entrada do goleiro Paulo Roberto, que foi titular na estreia do CAV.

Nos 15 minutos finais do primeiro tempo, mesmo com um a menos, o CAV teve boas chances para virar o jogo, duas delas cara a cara com o goleiro adversário, mas desperdiçou as oportunidades.

Já na segunda etapa, aos 15 minutos, o árbitro entendeu que Leonardo, do Novorizontino, simulou ter sofrido uma falta dentro da área. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.