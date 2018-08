Neste domingo (12), a Votuporanguense vai até Novo Horizonte, onde enfrenta o Novorizontino na segunda rodada da Copa Paulista 2018

publicado em 12/08/2018

Os jogadores da Votuporanguense tiveram uma semana cheia de treinamentos para o jogo (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brMesmo com pelo menosmais dois jogadores à disposição, a expectativa é que o Clube Atlético Votuporanguense comece a partida contra o Novorizontino, na manhã de hoje, com os 11 que iniciaram o jogo de estreia. O duelo de hoje está marcado para as 10h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e é válido pela segunda rodada da Copa Paulista 2018.Na estreia, o CAV venceu o Penapolense, na Arena Plínio Marin, por 5 a 0. Já o Novorizontino foi até Mirassol, onde perdeu por 1 a 0 para os donos da casa.Para a Cidade FM, o técnico da Alvinegra, Rafael Guanaes, disse que a semana de treinamento foi bastante proveitosa, oportunidade que os conceitos do time foram trabalhados, sempre buscando a evolução.Questionado sobre a postura da equipe no primeiro duelo fora de casa, o comandante alvinegro espera que os atletas consigam impor a forma de jogar da Votuporanguense, que valoriza bastante a posse da bola. “O mais importante para nós é ter a bola, manter a nossa ideia, a nossa essência”, falou.Guanaes espera um jogo difícil, uma vez que o Novorizontino é uma equipe de primeira divisão, que tem mais recursos financeiros e um bom trabalho nas categorias de base. O adversário também terá novidades, já que recentemente apresentou reforços, entre eles o volante Jairo, que vestiu a camisa da Votuporanguense na Séria A2 deste ano.Em relação ao time que começa, como de costume, o treinador não revelou, no entanto lembrou que não é um técnico que faz muitas mudanças. Ele não entende que seja o momento de grandes alterações. “Vamos buscar fazer mais um grande jogo. Esperamos que seja uma sequencia de crescimento de desempenho e que isso seja o suficiente para somarmos mais três pontos”, finalizou.Os ingressos para o jogo de hoje custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) na arquibancada geral (visitante). Na arquibancada inferior descoberta, os valores são R$ 20 e R$ 10, mesmos preços da arquibancada coberta.