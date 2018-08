Na manhã desta sexta-feira (10), em Álvares Florence, Rafael Guanaes comanda o penúltimo treino antes do jogo de domingo (12)

publicado em 10/08/2018

O meia Juninho, um dos destaques durante a preparação da Alvinegra, voltou a treinar (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense segue se preparando para a segunda rodada da Copa Paulista 2018, em que no domingo (12), às 10h, enfrenta o Grêmio Novorizontino no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A boa notícia da semana é que Alison, Juninho e Kennedy estão à disposição da comissão técnica.O meia Juninho, que se destacou na preparação da Alvinegra, não participou da estreia no último sábado, quando o CAV goleou o Penapolense por 5 a 0, porque estava machucado. Ele se lesionou na final dos Jogos Regionais. O jogador está treinando normalmente com o restante do elenco. Conhecido como Juninho, Naylor Lucio de Camargos Junior nasceu em Frutal-MG e tem 20 anos. Ele tem passagens por Flamengo, Votuporanguense e Goiás.Outro que pode ser opção para Rafael Guanaes é o volante Alison. Por conta da documentação, o meio-campista não estava na competição, porém já está regularizado. Natural de Barrinha-SP, Alison José da Silva tem 21 anos. Seus direitos federativos pertencem à Ferroviária, clube que o emprestou para a Votuporanguense. Antes de voltar para o CAV, o meio-campista estava no elenco da Ferroviária que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro.O volante Kennedy também está apto para jogar. Titular na estreia, o jogador fez uma boa partida contra o Penapolense, saiu machucado, mas já treina com o grupo. Nascido em Uberaba-MG, o atleta é cria da Votuporanguense.Na manhã de hoje, às 8h30, em Álvares Florence, Guanaes comanda o penúltimo treino antes do jogo de domingo. O apronte final será realizado amanhã, às 8h, na Arena Plínio Marin.