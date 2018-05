Com os resultados, o sub-15 da Pantera ficou em quinto lugar; já o sub-17 está em quarto

publicado em 19/05/2018

A Votuporanguense volta a campo no próximo sábado (26) (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-15 e sub-17, os garotos da Votuporanguense receberam às equipes do Grêmio Novorizontino na manhã deste sábado (19) na Arena Plínio Marin. O sub-15 do CAV sofreu revés por 2 a 1. Já o Sub-17 Alvinegro empatou em 1 a 1 com os visitantes.

No sub-15, Murilo abriu o placar para a Votuporanguense aos 24 minutos do primeiro tempo. Depois Gabriel empatou aos 24 e Pablo virou para os visitantes aos 16 da etapa final.

No sub-17, Kauam marcou para o Grêmio Novorizontino aos 39 minutos do primeiro tempo e Thales empatou aos 45 da etapa complementar.

Com os resultados, o sub-15 da Pantera ficou em quinto lugar, com cinco pontos. Já o sub-17, está em quarto, com oito pontos ganhos.

A Votuporanguense volta a campo no próximo sábado (26). O CAV vai a Barretos enfrentar os donos da casa no início do returno da competição. O sub-15 joga às 9h e o sub-17 às 11h. A entrada é gratuita.