Com a vitória, Votuporanga segue invicta somando 12 pontos, lidera o grupo B e já garantiu classificação para a fase final da série Ouro da competição. A equipe A atuou com a capitã Letícia, Ronyse, Amanda, Lara, Bárbara, Luciane, Amanda, Jéssica e Ludimila, que deixou a quadra com a medalha de melhor jogadora da partida.

Enquanto isso, a equipe B se recuperou na competição e também conquistou uma convincente vitória sobre Urânia, também por 2 sets a 0, parciais de 25/19 e 25/18, em 65 minutos de partida. Com o resultado, a equipe B também alimenta a possibilidade de se classificar para a fase final da série Prata da competição. A escalação do técnico Marcinho formou com Daniela (capitã), a melhor jogadora da partida, Cíntia, Franhan, Márcia, Juliana, Vanessa, Bruna, Ieda e Eliane.