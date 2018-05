O time de vôlei masculino de Votuporanga estreia hoje nos Jogos Abertos da Juventude

publicado em 08/05/2018

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Após alguns anos sem participar dos Jogos Abertos da Juventude, o time de voleibol masculino da Secretária de Esportes e Lazer de Votuporanga estreia hoje na competição. O duelo será contra Santa Fé do Sul e o jogo ocorrerá em Jales.

De acordo com o técnico Eduardo Néspoli, o time vem treinando forte neste início de ano, por isso as expectativas é que a equipe faça um bom trabalho hoje. O treinador explicou que a média de idade do time é de 16 anos, portando é um elenco novo para este formato de competição, em que a idade máxima é 18 anos. Os treinamentos ocorrem semanalmente no CSU.

Eduardo Sessolo, João Vitor, Júlio Cesar, Leonardo Moraes, Lucas Ataildo, Mateus Alves, Matheus Henrique, Rendhel Yuri, Thales Henrique, Thiago dos Santos e Victor Gonçalves formam o elenco da equipe votuporanguense.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, salienta a importância da participação na competição, que é a maior do Estado de São Paulo nesta categoria. Ele ressalta ainda a relevância para a formação de atletas e cidadãos.