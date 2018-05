Tite anunciou os 23 convocados na tarde desta segunda-feira

publicado em 14/05/2018

Tite convoca a Seleção para amistosos contra Austrália e Argentina – foto: Mowa Press

Os 23 homens que tentarão dar o hexacampeonato mundial à Seleção Brasileira estão definidos. Na tarde desta segunda-feira (14), no Rio de Janeiro, o técnico Tite anunciou os escolhidos para defender o Brasil na Copa do Mundo da Rússia.Tite também já finalizou a lista de 12 jogadores de reserva, mas os nomes não serão anunciados.No gol, a principal dúvida era em relação ao terceiro goleiro. Tite optou por Cássio, do Corinthians. Os laterais-direitos são Fagner e Danilo — Daniel Alves ficou fora por conta de uma lesão no joelho.Na zaga, o gremista Pedro Geromel foi chamado para o seu primeiro Mundial. Completará o miolo defensivo com Miranda, Marquinhos e Thiago Silva.Do meio para a frente, os ex-colorados Fred e Taison, do Shakhtar Donetsk, estão na lista. O ex-gremista presente é Douglas Costa, da Juventus.O torneio vai de 14 de junho a 15 de julho. A estreia da Seleção será no dia 17 de junho, na cidade de Rostov, contra a Suíça.Os jogadores vão se apresentar na próxima segunda-feira, dia 21, na Granja Comary.+Goleiros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cássio (Corinthians)Laterais: Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luís (Atlético de Madrid)Zagueiros: Miranda (Inter de Milão), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Pedro Geromel (Grêmio)Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fred (Shakhtar Donetsk), Willian (Chelsea), Philippe Coutinho (Barcelona)Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Taison (Shakhtar Donetsk)Fonte: GaúchaZH