Parceria entre as Secretarias de Esportes e Lazer e da Cidade possibilitou extensão do "Capoeirando Votuporanga" à comunidade do bairro Sonho Meu

publicado em 08/05/2018

Projeto da Prefeitura leva Capoeira ao Sonho Meu (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Crianças com idade a partir dos 7 anos que moram no bairro Sonho Meu e proximidades terão oportunidade de adotar a capoeira como uma prática esportiva. O projeto de popularização desta modalidade como ferramenta pedagógica, tem levado o programa "Capoeirando Votuporanga" para diversos setores da cidade.Nesta terça-feira, dia 8, às 19h30, começam as aulas no Centro de Educação e Cidadania (CEC) “Leila Valquíria de Souza”, no Conjunto Habitacional Sonho Meu, que se repetirão duas vezes por semana, já que as crianças e os adolescentes do bairro também serão atendidos às quintas-feiras.O projeto “Capoeirando Votuporanga" é promovido pela Prefeitura, por meio de parceria entre as Secretarias de Esportes e Lazer e da Cidade. “As aulas são gratuitas e também ocorrem no Ginásio Mário Covas, na região norte, e no CSU, na região sul. Atualmente, temos cerca de 150 praticantes da modalidade”, informa o atleta de competição e professor da Secretaria, Mestre Lousado.O professor lembra ainda que, "além de esporte, a roda de capoeira foi considerada um Patrimônio Imaterial da Humanidade, reconhecido desde 2014 pela Unesco", afirma, orgulhoso. "Graças ao apoio do prefeito, estamos preparados para criar, preservar e salvaguardar esta manifestação cultural afro-brasileira, dando mais visibilidade à capoeira, visando aumentar o grau de conscientização da sociedade sobre sua importância”, conclui Lousado.Interessados em iniciar na modalidade devem ter idade acima de 7 anos e podem procurar a Secretaria de Esportes e Lazer que fica no CSU, Rua Tomas Paz da Cunha Filho, nº 3556, bairro São João. O telefone para mais informações é o 3426-1200.