publicado em 23/05/2018

Amanda Sousa e Heitor Napolitano estão em Santos, onde ocorre o Campeonato Brasileiro

Entre mais de 660 atletas inscritos no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação há dois nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga. Amanda de Jesus Sousa e Heitor Napolitano Reis Fonseca estão em Santos, onde ocorre a competição.

Os nadadores estão com o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, que está com ótimas expectativas para o campeonato, que será disputado no Clube Internacional de Regatas. “É o primeiro Brasileiro que disputamos nessa nova etapa da natação em Votuporanga. Esperamos que os atletas consigam passar para as finais”, comentou.

Xaninho destacou que o torneio é dificílimo e conta com excelentes nadadores de diversas cidades do país. “São 40 clubes de todo o Brasil”, explicou. Na tarde desta terça-feira (22), Amanda e Heitor fizeram o treinamento de reconhecimento. Logo em seguida, participaram do congresso técnico.

O campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). “É um evento de altíssimo nível”, reforçou o coordenador. Amanda participa das provas dos 200m medley e 400m livre. Heitor nada as provas de 50m, 100m, 400m livre, além dos 400m costas.

Apesar da pouca idade, 12 anos, Amanda já tem uma vasta coleção de medalhas: são quase 150. Para Heitor, também de 12 anos, treinar no Centro de Formação tem feito muito bem. Há dois anos na equipe, o atleta evoluiu bastante e tem conquistado excelentes resultados.