Após vencer Santa Fé do Sul, na abertura do campeonato, equipe volta à quadra nesta sexta, contra Rio Preto, jogando em casa, no Ginásio “Jane Maria de Lacerda Soares”

publicado em 10/05/2018

Equipe de vôlei masculino da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Com ataque forte e saques bem distribuídos, a equipe de vôlei masculino da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev, venceu Santa Fé do Sul, por 2 sets a 0, jogo válido pela primeira rodada dos Jogos Abertos da Juventude, macrorregião de São José do Rio Preto. O próximo compromisso é o mais difícil, pois o adversário é experiente e favorito ao título, o sexteto de São José do Rio Preto, nesta sexta-feira (11), às 20h, em Votuporanga, no Ginásio de Esportes "Jane Maria de Lacerda Soares", com entrada franca.

"Contra Santa Fé, conseguimos impor nosso ritmo desde o início, repetindo bons saques e mantendo um forte ataque", disse o técnico Eduardo Néspoli. As parciais da partida foram 25/19 e 25/23. "Agora, é encarar Rio Preto e seria muito importante poder contar com a força da nossa torcida, já que o jogo será em casa e este fator pode influenciar positivamente nossa equipe e desestabilizar o adversário".

Os Jogos da Juventude estão na fase regional e o primeiro colocado representará a macrorregião de Rio Preto nas finais do Estado, cujos jogos serão realizados em Franca. "O título é uma missão difícil, até porque a equipe é jovem e está voltando ao cenário esportivo, mas o importante é continuar tendo o apoio do prefeito João Dado, do secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo, e, principalmente, da nossa torcida. Temos meninos com muito talento e técnica, que querem mostrar sua raça e defender Votuporanga nas competições oficiais, como os Jogos Regionais e os da Juventude”, conclui o treinador.

Integram a equipe SEL/Unifev, os atletas Eduardo Sessolo, João Vitor, Júlio Cesar, Leonardo Moraes, Lucas Ataildo, Mateus Alves, Matheus Henrique, Rendhel Yuri, Thales Henrique, Thiago dos Santos e Victor Gonçalves.