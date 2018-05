A preparação do elenco deve ser de aproximadamente 70 dias

publicado em 13/05/2018

Cerca de 28 atletas devem se apresentar amanhã ao técnico Rafael Guanaes

Jogadores do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) que disputarão a Copa Paulista se apresentam amanhã na Arena Plínio Marin. A preparação do elenco deve ser de aproximadamente 70 dias.

A competição começa no dia 5 de agosto. Cerca de 28 atletas devem se apresentar amanhã ao técnico Rafael Guanaes. O CAV fez um planejamento estratégico tendo em vista o segundo semestre de 2018 e o primeiro de 2019. Para a Copa Paulista, a ideia é ter cerca de cinco jogadores com mais de 23 anos, idade considerada a fase final de formação do atleta. O meia Ricardinho, acertado com a Votuporanguense, é por enquanto um dos mais experientes do elenco.

Mesmo com a apresentação, a comissão técnica segue acompanhando vários jogadores para a formação do elenco que disputará a Copa Paulista. Um dos objetivos da Votuporanguense no torneio é formar de 60% a 70% do elenco que disputará a Série A2 de 2019.