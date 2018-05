Equipes das escolinhas de base sub 10, sub 12 e sub 16 participam da competição

publicado em 23/05/2018

Dispostas a repetir o bom ano de 2017, repleto de grandes conquistas, as equipes de futsal da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev, estão participando da Copa Palmeiras de Futsal. A competição, realizada pela Sociedade Esportiva Palmeiras, movimenta todo o Estado, dividido em oito regiões, entre as quais a de São José do Rio Preto, disputada nas categorias sub 10, sub 12 e sub 16.

Os quintetos votuporanguenses cumpriram a segunda rodada no último domingo (20), atuando em Tupã, contra as equipes da casa, conquistando importantes vitórias nas categorias sub 10 e sub 16. Na estreia, no final de abril, com jogos no Ginásio Mário Covas, vitórias do sub 10 e sub 12, diante das equipes de Jales.

A 20ª Copa Palmeiras de Futsal é patrocinada pelo departamento do interior do Consulado do Palmeiras, com apoio do cônsul em São José do Rio Preto, Marco Antonio Fernandes.