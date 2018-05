Jogo será nesta quarta-feira, contra Bálsamo, na casa das adversárias e, se vencer, o time da SEL/Assary/Unifev, comandado

publicado em 15/05/2018

Em caso de vitória, futsal feminino vai às finais dos Jogos da Juventude (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A equipe sub 17 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/ Unifev, sob o comando técnico de Karina Franzin, está a uma vitória de uma grande façanha: classificar-se para a final estadual dos Jogos da Juventude. Para chegar lá, o elenco formado pelas atletas Barbara Maestro, Beatriz Pereira, Bianca Medalha, Brenda dos Santos, Camilly Rueda, Ingrid de Carvalho, Murielle Inácio, Naiara Silva, Noélia Silva, Sabrina Bombonato, Vitória Santiago e Yasmin Santos, encarará o forte quinteto de Bálsamo, na quadra do adversário, nesta quarta-feira (17/5), às 20h.Independente do resultado, o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, já manifesta sua satisfação pelo caminho percorrido até aqui. "Cumprindo a recomendação do prefeito João Dado de formar um a Geração Esporte, a Secretaria vem incentivando os técnicos das escolinhas de base, para que garimpem novos valores e isso está acontecendo, com as equipes de Votuporanga se destacando nas competições regionais, atuando com pratas da casa", destaca o secretário.Caso vença, o futsal feminino fará parte da delegação da Delegacia Regional de Esportes e Lazer de São José do Rio Preto, nas disputas da fase estadual, que acontecerão a partir do próximo dia 25, em Franca, no Ginásio Poli Esportivo "Pedrocão".