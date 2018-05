De acordo com o técnico José Vilches, "a liderança é o fruto das brilhantes conquistas dos ciclistas que integram a equipe oficial da SEL/Unifev, bem como dos demais atletas votuporanguenses avulsos que disputam a Copa e ajudam a somar pontos para a cidade".

Na quarta etapa, na categoria Elite Masculina, brilharam a garra e a técnica de Liniker Padoan Godoy Vilches, que largou de bandeira e após 40 minutos de prova, foi ameaçado por mais dois ciclistas, mas num “sprint final” incrível, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Destaque da prova foi o excelente trabalho em equipe dos demais ciclistas, que resultou também no sexto e sétimo lugares para Marcos Albieri Maior e Rodrigo Caetano da Silva Junior, respectivamente. Outro que está se revelando com bom potencial é Gustavo Batista Zerlote, sexto colocado na categoria Sub-30.

Na mesma categoria, entre as mulheres, Viviane Teiko Hara também ficou com o título da prova com performance vigorosa, cruzando a linha com boa vantagem sobre a segunda colocada. E o pódio não poderia ficar mais completo, com a "caçula" Karina Franzim em segundo e Valéria Aparecida da Conceição em terceiro lugar. Em crescente progresso no ciclismo, Juliana Teodoro Morseli Pereira encarou as feras da região e ficou com a sexta colocação.

Outro campeão, desta vez na categoria Master-A, foi Arthur Gerzoni Neto, que fez uma corrida estratégica e conseguiu se defender dos oponentes, trazendo mais um ouro para a equipe. Com este resultado, Guerzoni é o nome a ser batido, mantendo a liderança isolada na sua categoria. Ainda na prova, Jesus Carlos Zirondi ficou com o bronze. Na mesma condição de Guerzoni, ficou seu companheiro de equipe, o veterano Edson Antonio Pistilli, que venceu a prova e mantém a liderança da categoria Master-B. Na mesma prova, Jorge Gomes da Silva, o Macaé, ficou com a prata.

Gente Nova

"Através destes resultados, somados à toda a história e inúmeros destaques obtidos pelo ciclismo votuporanguense nos últimos anos, a cada dia vemos despertar o interesse de outros atletas, motivados a participar das provas regionais, mesmo sem estarem integrados oficialmente à nossa equipe de competição", comemora o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha.

Ele cita, por exemplo, alguns resultados obtidos por estes ciclistas, como os três primeiros lugares na categoria Mountain Bike, conquistados por Vinicius Moretti, Cesar Henrique Silva Jesus e William Clementino, respectivamente. Na categoria, também teve votuporanguense erguendo o troféu de campeão, Marcelo Henrique Beraldi. Na mesma prova, mais um terceiro lugar, desta vez para Guilherme Augusto Santana. Aliás, William Clementino e Cesar Henrique Silva Jesus, além dos resultados na categoria MTB, também competiram na modalidade Speed, terminando, por ordem, na 4ª e 6ª colocação.