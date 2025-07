Além das atrações já anunciadas pelo A Cidade, programação musical traz apresentações de orquestras e de ‘Os Originais do Samba’

publicado em 22/07/2025

Além das atrações já anunciadas pelo A Cidade, programação musical traz apresentações de orquestras e de ‘Os Originais do Samba’ (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal da Cultura e Turismo, divulgou ontem a programação oficial da edição de 15 anos do Fliv (Festival Literário de Votuporanga). Além de Toni Garrido, Renato Teixeira e Di Ferrero, já adiantados pelo A Cidade, o festival terá também as apresentações do grupo Os Originais do Samba da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI SP e Orquestra de Sopros e Percussão Facmol.O evento será realizado de 8 a 16 de agosto, no Parque da Cultura. O local será novamente o ponto de encontro de milhares de pessoas em uma programação plural e gratuita, que conecta diferentes gerações. O festival é totalmente gratuito e com extensa programação cultural voltada para todos os públicos, que será divulgada nos próximos dias.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, analisa que ao completar uma década e meia, o Fliv reafirma seu papel como um dos maiores festivais multiculturais do interior paulista.“Com entrada gratuita e atividades para todas as idades, a festa literária abre espaço para novas narrativas, grandes encontros e experiências que marcam. Esperamos toda a população para estar conosco”, disse.Neste ano, o Fliv propõe uma reflexão sobre os caminhos da humanidade em meio às revoluções digitais com o tema “Que histórias nos pertencem nessa travessia tecnológica?”. A curadoria mergulha nas mudanças provocadas pelas novas linguagens, plataformas e inteligência artificial, abrindo espaço para o pensamento contemporâneo e a criação coletiva.“O Fliv pulsa desde o amanhecer até a noite, levando literatura, arte e música a cada canto do Parque da Cultura. Mais do que um evento, o Fliv é uma vivência coletiva que transforma e emociona, e convida nossa gente — e quem chega de fora — a se conectar com histórias que nos fazem crescer como cidade e como sociedade”, concluiu o prefeito.