publicado em 18/05/2024

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga irá receber a visita de mais três deputados do PT em apoio à pré-candidatura de Bruno Arena a prefeito de Votuporanga. Nilto Tatto (federal) e as deputadas estaduais Ana Perugini e Márcia Lia participam hoje de um encontro com correligionários, a partir das 19h30, no Circuito Rural Eco de Cima.Desde que anunciou sua pré-candidatura, Bruno tem sido prestigiado pela alta cúpula de seu partido. Por aqui já passaram deputados como Arlindo Chinaglia (por duas vezes), Simão Pedro e Vicentinho. Para o encontro de hoje havia, inclusive, a perspectiva da presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, mas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul houve incompatibilidade de datas.O encontro hoje contará com a presença de simpatizantes e partidos aliados (PV, PCdoB, PSOL, Rede Sustentabilidade e PDT). Já amanhã os deputados estarão presentes no lançamento do caderno "Conflitos no Campo", da Comissão Pastoral da Terra, no acampamento “Vale do Amanhecer”, localizado na estrada vicinal José Pinto Cabral, Km 5, no município de Álvares Florence.O lançamento acontece em meio à oposição ao projeto de lei do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que autoriza fazendeiros a regularizem suas terras até 31 de dezembro de 2026, pagando 10% do valor. “O movimento dos trabalhadores rurais reivindica o direito constitucional da reforma agrária como solução para boa parte dos conflitos agrários atuais”, diz o convite emitido pelo PT.O Circuito Rural Eco de Cima fica localizado na Rod. Péricles Bellini, Km 128, Sítio Marinheiro de Cima, Votuporanga.