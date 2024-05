Pai, filha e genro estavam em um carro, quando este capotou, bateu em uma placa de sinalização e depois em uma árvore às margens da via

publicado em 20/05/2024

Uma família inteira perdeu a vida em um acidente de carro numa rodovia da região; pai, filha e genro morreram na hora (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Uma família inteira morreu neste domingo (19), após um acidente na rodovia SP-631(que liga Santa Clara do Oeste à rodovia Euclides da Cunha). Pai, filha e genro estavam em um carro, quando este capotou, bateu em uma placa de sinalização e depois em uma árvore às margens da via.

De acordo com o registro policial, o comerciante Cleonildo Rondina, de 63 anos, sua esposa Aparecida De Lourdes Moreira Rondina, de 59, e seu sogro Laurindo Batista Moreira, de 85, voltavam de uma visita a familiares em Santa Rita do Oeste, quando, por motivos ainda a serem investigados, o motorista perdeu o controle. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído.

Unidades de resgate chegaram a ser acionadas, mas ao chegarem no local ficou contatado que a família inteira já estava morta. A Polícia Rodoviária foi acionada e preservou a cena do acidente até a chegada da perícia, que vai apontar as possíveis causas do acidente.