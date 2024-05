A entrega aconteceu no Laboratório Integrado de Comunicação com a presença da coordenadora da Publicidade e Propaganda e também do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Prof. Me. Vanessa Zeitune e do aluno Vitor Naoki Okano

publicado em 20/05/2024

A entrega aconteceu no Laboratório Integrado de Comunicação com a presença da coordenadora da Publicidade e Propaganda e também do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Prof. Me. Vanessa Zeitune e do aluno Vitor Naoki Okano (Foto: Divulgação Unifev)

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev realizou quarta-feira (15/5) a entrega de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga. A ação solidária foi o resultado da arrecadação feita durante a realização do curso de mídias digitais “Instagram: uma ferramenta de vendas”.

A entrega aconteceu no Laboratório Integrado de Comunicação (Labin), com a presença da coordenadora da Publicidade e Propaganda e também do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Prof. Me. Vanessa Zeitune e do aluno Vitor Naoki Okano, que ministrou o curso.

Para Vanessa, a responsabilidade social é um dos pilares que sustentam a Instituição e esse conceito permeia todas as atividades realizadas. “Os nossos alunos conhecem esse espírito solidário, que faz parte da nossa história, e demonstram grande disposição para colaborar, especialmente quando se trata de iniciativas com objetivos nobres, como contribuir com o trabalho da Santa Casa, que desempenha um papel tão relevante na vida da população de Votuporanga e de toda a região”.