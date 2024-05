Cerimônia foi marcada pela emoção com a presença da família Stipp, amigos e convidados

publicado em 18/05/2024

Familiares, amigos e autoridades de Votuporanga prestigiaram a inauguração da quadra em homenagem ao professor Paulo Stipp (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A emoção tomou conta da Cidade Universitária, na manhã deste sábado (18). Em cerimônia festiva, a Unifev inaugurou uma nova quadra poliesportiva no complexo educacional e a denominou em homenagem ao saudoso professor Paulo Eduardo de Mattos Stipp, que faleceu no início do mês passado, mas deixou um legado de mais de 25 anos de trabalho dedicado ao ensino de milhares de alunos da instituição.

A solenidade foi acompanhada por autoridades políticas, empresariais e educacionais de Votuporanga, como o prefeito Jorge Seba (PSD), acompanhado da primeira-dama Rose Seba e de seu vice Cabo Valter; o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB); os vereadores Osmair Ferrari (PL) e Jura (PSB), dentre outros. Já a família do homenageado foi representada pela viúva de Paulo, a ex-secretária de Cultura Silvia Stipp, e sua filha Maria Eduarda Stipp, dentre outros familiares e amigos que fizeram questão de prestigiar.

Todos que utilizaram a palavra enalteceram a figura do homenageado e enfatizaram a paixão que ele tinha pela educação. A maioria não conteve as lágrimas, porém, quando Silvia e Maria Eduarda assumiram a palavra para um breve discurso, onde agradeceram o reconhecimento dentro da instituição para a qual Paulo Stipp tanto se dedicou.

“Nada mais oportuno do que ser lembrado aqui, numa quadra, local de alegria, aprendizado, disciplina e trabalho em equipe. Local que ele sempre levava as turmas para a apresentação de projetos finais, comida chinesa e guacamole, história da arte, feira das nações, música e teatro. Por tudo isso, que novamente agradecendo ao tributo, gostaríamos de finalizar dizendo: Paulo Eduardo, presente”, concluiu Silvia Stipp.

Outro ponto alto de emoção foi o momento do descerramento da placa inaugural. Ao ver o nome de seu filho eternizado ali, dona Hilda Matos Stipp, já um pouco debilitada pela idade, também não conseguiu conter as lágrimas e começou a agradecer um a um pelo reconhecimento. Poucos foram os que não se comoveram nesse momento.

“É um dia de bastante emoção e também de muita alegria para toda a família Unifev, pois além de entregarmos uma obra dessa magnitude, pudemos homenagear o nosso querido amigo Paulo Stipp, que se dedicou por tanto tempo a nossa instituição, como um professor ímpar, que se dedicava ao extremo e realmente gostava do que fazia. É uma honra para nós perpetuarmos o nome dele, pois foi alguém que realmente deixou uma marca em nossa instituição”, destacou o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Douglas Gianoti.

A quadra

A nova quadra foi construída anexa ao Bloco 8 e possui 753,6 metros quadrados de área construída, com iluminação de LED e acessórios. No entorno, foram construídos espaços de convivência, como pequenas praças com bancos e jardins, além de banheiros (masculino e feminino) e uma sala para armazenar materiais esportivos. O investimento total na obra foi de R$1,3 milhão.