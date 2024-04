Localizada na zona Norte de Votuporanga, a instituição acolhe e cuida de pessoas em situação de rua

publicado em 20/04/2024

As portas da Comunidade estão abertas para quem quiser conhecer o trabalho e também ajudar de alguma forma (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O dia 22 de abril é especial para uma entidade bastante tradicional em Votuporanga: a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús, localizada na zona Norte da cidade, e que acolhe e cuida de pessoas em situação de rua. Segunda-feira, a instituição comemora 27 anos de relevantes serviços prestados no município.

A Comunidade realiza o chamado “abrigamento institucional” de homens com idade entre 18 anos a 59 anos e 11 meses. Eles podem permanecer por tempo indeterminado, ou tempo de necessidade do usuário, com direito a dormitório, até quatro refeições/dia, roupa limpa e atendimento de saúde no posto do bairro e Mini Hospital.

Os atendidos recebem material de limpeza e higiene pessoal. Depois de 60 dias, a instituição auxilia na confecção de currículo, e também ajuda no processo de retorno da pessoa ao mercado de trabalho.

Dependendo na necessidade, a Comunidade encaminha a pessoa para o Caps AD (Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas) para avaliação e acompanhamento.

Segundo Helena Eico Nosse de Souza, coordenadora da entidade, a Comunidade auxilia em praticamente qualquer necessidade que a pessoa atendida tiver, como a regularização de documentos pessoais, vacinação, processos judiciais, entre outras necessidades.

Já a Casa de Passagem da Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús atende pessoas (homens, mulheres e famílias) que estejam de passagem pela cidade e necessitam de serviços básicos: pernoite, alimentação, roupa limpa, kit de higiene pessoal. Se for o caso, a entidade fornece passagem para os municípios atendidos pela empresa Itamaraty. Quando necessário, o atendido pode ser encaminhamento para atendimento médico.

Como forma de terapia para as pessoas atendidas, a Comunidade tem uma atividade de laborterapia: a horticultura. Ela é desenvolvida na capacidade de cada usuário interno. Os alimentos servem como parte de alimentação e o excedente é comercializado, cuja a renda é aplicada na própria obra social.

Helena ressalta que os atendidos não são considerados pessoas em situação de rua, mas, sim, cidadãos que “estão em situação de rua, o que é diferente”. “Nós temos o desejo sincero de que eles possam retomar à dignidade, ao trabalho e principalmente que eles retornem para suas famílias”, acrescentou.

As portas da Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús, que pode atender até 44 pessoas simultaneamente, estão abertas para quem quiser conhecer o trabalho e também ajudar de alguma forma. A entidade fica na rua José Messias da Silva, 1.880, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, na zona Norte de Votuporanga.

Missão