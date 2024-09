O cardápio da festa contará com uma variedade de comidas, incluindo frango assado, leitoa assada, batata, espetinhos e outros pratos

publicado em 13/09/2024

Padre Márcio Tadeu (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA tradicional Quermesse do Senhor Bom Jesus das Paineiras terá início neste sábado (14) em Votuporanga. O evento será realizado em quatro sábados consecutivos, com edições também nos dias 21 e 28 de setembro, sempre a partir das 20h. A quermesse ocorrerá no Salão da Comunidade, localizado na Rua Pará, 1.984, no bairro Chácara das Paineiras, na zona Oeste da cidade.O cardápio da festa contará com uma variedade de comidas, incluindo frango assado, leitoa assada, batata, espetinhos e outros pratos. Além de ser um ponto de encontro para a comunidade local, o evento tem um objetivo solidário: toda a renda arrecadada será destinada para as obras de construção do novo telhado da Igreja da Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras.“Eu espero você e sua família. Todos os nossos recursos estão sendo direcionados para que a gente troque o telhado da nossa comunidade [igreja] que já está em estado crítico”, convida o padre Márcio Tadeu, pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus.Já no dia 8 de dezembro a Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras realizará um grande leilão de gado.