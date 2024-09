A reunião será realizada na Paróquia Senhor Bom Jesus, de Votuporanga; o tema central será a esperança

publicado em 19/09/2024

A reunião será realizada na Paróquia Senhor Bom Jesus, de Votuporanga (Foto: Diocese)

Da redaçãoA Diocese de Votuporanga, por meio da Pastoral da Fé e Cidadania, irá promover neste sábado (20), a partir das 8h, um encontro com os candidatos a prefeito e a vereador nas eleições municipais 2024. O evento deve reunir padres e agentes diocesanos, sendo aberto para toda a comunidade, com o objetivo de contribuir na reflexão e diálogo sobre a importância da participação cidadã no processo eleitoral.A reunião será realizada na Paróquia Senhor Bom Jesus, de Votuporanga. O tema central será a esperança inspirada na reflexão do Papa Francisco: “A melhor política, é a política colocada a serviço do bem comum”. O momento será conduzido pelo coordenador diocesano do pilar da caridade, Ricardo Gutierre, e o coordenador diocesano da pastoral fé e cidadania, Adriano Silva.“O encontro será um momento importante de reflexão, diálogo e incentivo sobre o papel dos cristãos nas eleições municipais de 2024, promovendo a conscientização de todos para que façamos da política um serviço de doação pelo bem da sociedade, a partir de valores morais”, destaca Adriano Silva.O bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, reforça o papel da Igreja junto à política. “A Igreja não é chamada a apoiar um determinado candidato, mas ajudar o fiel na formação de consciência para que tenha um voto justo, assim como, os candidatos reconheçam o seu compromisso junto à sociedade, pois dessa forma, se exerce a identidade cristã e tornamos o mundo um lugar melhor para se viver”, disse.A Paróquia Senhor Bom Jesus fica na rua Canadá, nº 3757, no bairro Chácara das Paineiras, de Votuporanga.