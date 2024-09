Defensor da Alvinegra esteve no programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7

publicado em 13/09/2024

O zagueiro Léo Paraiso participou do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 9407 (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEste sábado (14) é dia de decisão de vaga para a semifinal da Copa Paulista 2024 e quem esteve ontem no programa Bola em Jogo, da rádio, foi o zagueiro da Votuporanguense, Léo Paraiso, que convidou a torcida para o jogo entre CAV e Capivariano. O beque espera que os torcedores lotem o estádio.“Comprem seus ingressos, vamos lotar a Arena porque é um jogo muito importante e nós vamos correr por vocês. Se Deus quiser, vamos sair com essa classificação para a semifinal”, comentou o defensor. Contratado para a Copa Paulista, o zagueiro tem agradado a torcida da Pantera, que durante a entrevista na, enviou vários elogios ao atleta.Léo destacou que o elenco da Votuporanguense está bastante unido em busca do objetivo atual que é avançar para a semifinal. Apesar do bom momento na equipe, o zagueiro observou que no CAV não existe titular ou reserva. “Existe uma competição muito saudável, em que um está sempre cobrando o outro para evoluir. Todos estão preparados para serem titulares, e o mais importante é buscar a vitória e a classificação para a semifinal”, acrescentou.Com 24 anos de idade, Leonardo Paraiso de Almeida é natural de Osasco, tem 1,83m de altura, é destro e nasceu no dia 28 de fevereiro de 2000. O defensor fez toda a base no Timão, ficando por dez anos no clube. O beque foi um dos 25 representantes alvinegros escolhidos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. Ele também foi um dos 30 nomes inscritos na Copinha 2020. Seus últimos momentos como jogador do Corinthians foram no Sub-23. Além disso, Paraiso teve passagens pelo Sub-17 e Sub-20 do Timão. Ao todo, são 72 jogos e um gol marcado pelo zagueiro. Em maio de 2022, ele deixou o time do Parque São Jorge. Após isso, ele passou por São Bernardo e Oeste, onde estava antes de acertar com o CAV.A diretoria alvinegra convida a todos para apoiarem a Pantera na decisão pela vaga. Os valores dos ingressos são: R$ 30 (setor 1 – arquibancada coberta) e R$ 15 para o setor 2 (geral atrás do gol) e setor 3 (visitante). Os pontos de vendas são o Seu Caneco, Poly Sport, Polizeli Parafusos, Auto Posto Flor de Lis e online pelo Guicheweb.O CAV treina hoje na Arena Plínio Marin, às 16h. Amanhã, às 18h, na Arena, a Pantera enfrenta o Leão da Sorocabana na partida de volta das quartas de final da Copa Paulista 2024. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, a Alvinegra tem a vantagem do empate. Se a equipe de Capivari ganhar por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.