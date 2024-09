O ex-prefeito e agora novamente candidato ao comando de Parisi, Ivo, estará ao vivo hoje nos estúdios da Cidade FM

publicado em 20/09/2024

O ex-prefeito e agora novamente candidato ao comando de Parisi, Ivo, estará ao vivo hoje nos estúdios da Cidade FM (Foto: Divulgação)

Da redaçãoFechando hoje a série de entrevistas do Grupo Cidade de Comunicação com os candidatos a prefeito de Parisi, o ex-prefeito da cidade vizinha, Ivair Gonçalves dos Santos, o Ivo (PSD), estará ao vivo nos estúdios da Cidade FM. Assim como seu adversário, Oclair Bento (PSDB), que esteve ontem na emissora, Ivo terá 30 minutos para se apresentar ao eleitorado.Durante este tempo, Ivo irá respondeu às perguntas preparadas pela equipe de jornalismo da Cidade FM e do Jornal A Cidade, assim como também será questionado por eleitores, que enviaram suas perguntas para nossa redação, pelo seu opositor. Todas as regras da sabatina foram previamente discutidas com os candidatos e suas equipes de campanha.Ivo será sabatinado pela equipe de jornalismo do Grupo Cidade, a partir das 12h10, com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade FM e também a reprodução ao vivo nas redes sociais (Facebook e Instagram).Com 45 anos de tradição em um jornalismo sério, em um ato de transparência e cidadania, o Grupo Cidade de Comunicação, composto pelo Jornal A Cidade (impresso e site), Rádios Cidade FM de Votuporanga e Cardoso e Revista Destaque Cidade, realiza essa série de entrevistas com o intuito de esclarecer as propostas dos candidatos à população, para ajudar cada cidadão a decidir o seu voto.Outras cidadesNos próximos dias serão entrevistados também os candidatos de Valentim Gentil e de Votuporanga. Os convites estão sendo enviados aos representantes de campanha e os detalhes acertados para a posterior divulgação das datas.