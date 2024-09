O choque foi entre um Ford Fiesta e um Honda Fit

publicado em 20/09/2024

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDois automóveis acabaram de colidir no Centro de Votuporanga, por volta das 16h20, desta sexta-feira (20). O acidente de trânsito aconteceu na rua Alagoas, esquina com a rua das Bandeiras.O choque foi entre um Ford Fiesta e um Honda Fit. Ninguém ficou ferido e as causas do acidente serão averiguadas. A Polícia Militar esteve no local para prestar a assistência. Segundo testemunhas, o Honda Fit seguia na rua Alagoas, onde existe a sinalização de “Pare”. Os dois carros eram conduzidos por mulheres.