O relatório da comissão de avaliação, divulgado ontem, atribuiu à Futura o conceito 5, o mais alto na escala de qualidade do MEC

publicado em 19/09/2024

Acadêmicos e professores comemoram a conquista (Foto: Futura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Faculdade Futura – Grupo Educacional Faveni, de Votuporanga, mostrou novamente o motivo de sua excelência. O curso de Pedagogia da instituição conquistou o conceito máximo na mais recente avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC). O relatório da comissão de avaliação, divulgado nesta quarta-feira (18), atribuiu à Futura a nota 5, a mais alta na escala de qualidade do MEC. A confirmação oficial desse resultado se dará por meio de portaria ainda a ser publicada, mas já é motivo de celebração para toda a comunidade acadêmica.De 11 a 13 de setembro, a Faculdade Futura recebeu a visita virtual, in loco, para renovação de reconhecimento para o curso de Pedagogia. Essa comissão foi formada por duas avaliadoras do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas).As avaliadoras analisaram a IES (Instituição de Ensino Superior) sobre três aspectos, seguindo o formulário de avaliação proposto pelo INEP. “Vale ressaltar que esse relatório é algo que ainda passará por análise dos técnicos da CTAA (Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação), resultando depois na portaria do curso, que será publicada no Diário Oficial da União (DOU). Essa é uma conquista relevante para a Faculdade Futura, resultado de muito trabalho e união entre todas da IES. Agradecemos a todos envolvidos”, frisou a diretora Ana Paula Rodrigues.Para a professora Elimeire Alves de Oliveira, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Futura, esse resultado é motivo de grande alegria e gratidão, e representa o esforço coletivo de todos os setores da instituição.“Este resultado representa muito mais do que um simples número, ele reflete o empenho, a dedicação e o compromisso de todos que fazem parte dessa trajetória, nos diversos setores da instituição, pois cada um deu sua parcela significativa de contribuição”, afirmou Elimeire. Para ela, o reconhecimento por parte do MEC valida o trabalho árduo desenvolvido ao longo dos anos e reforça a missão da faculdade de formar educadores de excelência.A coordenadora ressaltou que esse reconhecimento vai além de uma simples vitória institucional, sendo um marco importante na trajetória do curso de Pedagogia. Segundo ela, a avaliação positiva do MEC reafirma que a equipe da Faculdade Futura está no caminho certo para entregar à sociedade profissionais qualificados e preparados para os desafios da educação contemporânea.“Ter o reconhecimento oficial do nosso trabalho nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para formar futuros educadores com a excelência e a qualidade que o mercado e a sociedade tanto precisam. Essa vitória não seria possível sem a dedicação dos nossos colaboradores, dos professores, que se doam diariamente para oferecer o melhor conteúdo e suporte aos alunos, assim como dos estudantes, que se mostram cada vez mais comprometidos com o aprendizado”, acrescentou Elimeire.A coordenadora também fez questão de destacar a importância do apoio recebido da direção da faculdade e da gestão acadêmica. Ela expressou sua gratidão à diretora Ana Paula Rodrigues e ao gestor de Políticas Acadêmicas, Tiago Moreno, por fornecerem as condições necessárias para que o curso alcançasse a excelência.Já o professor Tiago Moreno, gestor de Políticas Acadêmicas da Faculdade Futura, destacou o impacto positivo que o curso de Pedagogia já teve na formação de profissionais para a educação, não apenas em Votuporanga, mas em toda a região. Segundo ele, muitos dos egressos da faculdade já estão atuando com sucesso em diversas redes de ensino, seja através de concursos públicos ou na continuidade de seus estudos em programas de mestrado e doutorado.“É um curso que tem contribuído muito para o progresso da cidade de Votuporanga e de toda a região com a formação de profissionais competentes. Esse conceito é uma conquista para a Faculdade Futura, ter esse reconhecimento é uma honra. Essa nota é fruto do trabalho árduo dos docentes, direção, núcleo de desenvolvimento do curso, tutores e corpo técnico administrativo”, afirmou Moreno.A nota 5 atribuída pelo MEC coloca o curso de Pedagogia da Faculdade Futura entre os mais bem avaliados do país, confirmando a excelência do trabalho realizado pela instituição.A Faculdade Futura já é consolidada como um polo de formação de qualidade para futuros educadores, reafirmando seu compromisso com a educação e com o desenvolvimento regional. O reconhecimento traz novos desafios, mas, como frisou Elimeire, também renova a motivação para continuar melhorando e inovando nas práticas pedagógicas e na gestão do curso.