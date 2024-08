Após o roubo, os assaltantes fugiram levando mais de R$ 1 milhão em joias e incendiaram o carro que utilizaram no crime

publicado em 31/08/2024

Da redação

A Polícia Civil de Rio Preto abriu um inquérito para investigar um assalto que terminou em troca de tiros entre os bandidos e a vítima e o roubo de mais de R$ 1 milhão em joias. O crime aconteceu anteontem e, até o momento, os assaltantes não foram localizados.

De acordo os registros policiais, o caso aconteceu no estacionamento na Rua General Glicério, em Rio Preto, quando três criminosos, entre eles dois armados com armas de fogo, abordaram um empresário do ramo de joias enquanto ele descia de seu carro.

A vítima, de 36 anos, iria embarcar com destino a São Paulo, onde levaria várias joias, avaliadas em cerca de R$ 1 milhão. Os criminosos estavam em um veículo GM Cruze, de cor preta, e ao desceram do carro mandaram o empresário deitar no chão.

O trio levou duas mochilas com as joias e um aparelho celular iPhone 15 Pró Max da vítima. Ao entrarem no carro e se evadirem sentido rodovia Washington Luís, a vítima que é CAC (Caçador, Atirador, Colecionador), estava armada com uma pistola Glock 9mm e efetuou três disparos em direção ao carro da quadrilha.

Logo depois o veículo foi encontrado abandonado e incendiado na Rua Joaquim Bernardino Ribeiro, no bairro São Marcos, próximo à rodovia. A placa do carro não coincide com o número do motor. O Cruze foi apreendido e será periciado.

A vítima foi conduzida para o Plantão Policial, onde a ocorrência de roubo foi registrada. O empresário informou que sua documentação de CAC estava em uma das mochilas levadas pelos criminosos. A arma utilizada foi apreendida e também passará por perícia.