Beyoncé, Sabrina Carpenter e Addison Rae mostram a versatilidade do scarpin, um clássico que surge repaginado

publicado em 20/09/2024

Scarpin conquista as celebridades e lidera as tendências de 2024 (Foto: Divulgação)

O que Beyoncé, Sabrina Carpenter e Addison Rae têm em comum? Além de serem ícones de estilo, todas elas estão apostando nos scarpins para compor seus looks. Esse clássico do mundo da moda, conhecido pelo salto fino e design elegante, está mais versátil do que nunca. Com novas versões em tons vibrantes, como verde-esmeralda e azul-cobalto, e acabamentos metálicos, o scarpin se adapta a diferentes estilos, indo do glamouroso ao casual com facilidade.Celebridades como Beyoncé têm mostrado que o scarpin pode ser usado tanto em eventos de gala, com vestidos sofisticados, quanto em produções mais despojadas, como jeans e blazers oversized. Essa versatilidade faz do scarpin uma peça-chave no guarda-roupa de quem busca elegância sem abrir mão do conforto.Uma opção em destaque são os scarpins da marca Carrano, que podem ser encontrados exclusivamente na loja ALINE SÁ, em Votuporanga. As compras podem ser feitas na loja física, na Rua Pernambuco, 3512, pelo WhatsApp (17) 98225 – 1000, ou online, através do site alinesa.com.br ou do aplicativo da loja.Seja para usar com vestidos, calças de alfaiataria ou até mesmo shorts, os scarpins estão conquistando o cenário da moda em 2024, trazendo modernidade e sofisticação para qualquer look.