Unimed São José do Rio Preto expande sua excelência em saúde para Votuporanga e região, trazendo novos serviços e mantendo o legado de 40 anos de conquistas.

publicado em 12/09/2024

Complexo de Saúde Unimed Rio Preto

Votuporanga e região contam agora com uma novidade. Desde o dia 1º de setembro, a Unimed local se tornou Unimed São José do Rio Preto. A fusão chega para elevar ainda mais a qualidade dos serviços prestados e valorizar todos os clientes.

A Unimed Votuporanga tem uma história que enobrece o Sistema Unimed e que merece ser respeitada e valorizada, pois são 40 anos de muito trabalho e crescimento. Por isso, com a incorporação pela Unimed São José do Rio Preto, o nome pode deixar de existir, mas o passado e as conquistas não.

Agora, a Unimed Votuporanga alça voos maiores e passa a ser um polo regional de serviços em saúde. Deixa de ser somente Votuporanga e se torna parte da Unimed São José do Rio Preto, singular que é considerada uma das maiores do Sistema Unimed, com mais de 230 mil clientes e 1.600 médicos.

A Unimed São José do Rio Preto é referência em inovação, valorização do médico cooperado e excelência dos serviços prestados. Fundada em 1971, a cooperativa está há quase 53 anos no mercado atuando de forma competitiva, economicamente sustentável e garantindo o melhor a todos os clientes.

Mudança que vai ao encontro do conceito cooperativista de união e crescimento em prol de um objetivo comum. Com isso, os clientes saem ganhando, pois além dos serviços que já eram oferecidos, todos passam a contar com tudo que a Unimed São José do Rio Preto oferece, inclusive os recursos próprios de saúde disponíveis em cidades como Rio Preto, Jales, Olímpia, entre outras.

Os clientes contam com unidades de Laboratório e Central de Vacinas, o espaço MultiTEA, exclusivo para tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Complexo de Saúde Unimed, em Rio Preto, que reúne serviços como Pronto Atendimento Adulto e Infantil 24h, Centro de Excelência em Oncologia, Central de Quimioterapia, Centro de Infusão, Atenção Integral à Saúde, entre outros. Estão disponíveis ainda Clínica Lar, Unimed Lar, além de Pronto Atendimento Adulto e Infantil em Olímpia e Unimed Serviços, também em Olímpia e Jales, e muito mais. Além de atendimento em todos os hospitais de Rio Preto e de urgência e emergência em todo o Brasil.