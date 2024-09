Durante 22 anos de existência, o concurso do Rotary já distribui cerca de R$ 4 milhões em bolsas de estudo

publicado em 13/09/2024

Rotary Club 8 de Agosto lança mais uma edição do concurso ‘Melhor Estudante de Votuporanga’ (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o objetivo de reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os grandes talentos da escola pública local, o concurso “Melhor Estudante de Votuporanga – O Oscar do Estudante”, uma realização do Rotary Club 8 de Agosto, chega a sua 22ª edição neste ano com excelentes expectativas.O lançamento da ação ocorreu na manhã deste quarta-feira (11), na Delegacia Regional de Ensino de Votuporanga, oportunidade em que foi conhecida a homenageada desta edição, a dirigente regional de ensino, Marcelaine de Oliveira Ferreira.Em conversa com a reportagem do jornal, o presidente do Rotary, Marcelo José Madrid, contou sobre a felicidade de participar de mais uma edição. “Agora, como presidente do Rotary, é um grande orgulho ser parte dessa grande realização, porque o estudo transforma vidas, e nós temos provas vivas de estudantes contemplados com bolsas de estudo”, contou.O concurso foi elaborado e idealizado pelo Rotary Club 8 de Agosto de Votuporanga, na pessoa de Marcos Dores, que está até hoje à frente deste importante projeto. Para a realização, o Rotary conta com vários parceiros, entre eles o IFSP (Instituto Federal) local, que elabora a prova e cede o campus para aplicação do exame no formato digital. “Destacamos a importância e agradecemos também o apoio das escolas particulares que doam bolsas aos oito melhores alunos como forma de premiação”, disse Marcelo. Os vencedores terão direito a bolsa durante os três anos do ensino médio.Outra grande parceira da ação é a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Educação, liderada pelo secretário Ederson Marcelo Batista, que apoia bastante o concurso.Osvaldo Gastaldon (reitor da Unifev), Marcos Valério (governador Assistente do Rotary Distrital 4480), ?Éberton Guimarães Dias (presidente do Rotary Novo Milênio), Simone (supervisora da Educação Municipal; na oportunidade, ela representou o secretário Marcelo) e Éberton Guimarães Dias (presidente do Rotary Novo Milênio) participaram do lançamento. Diretores e coordenadores das escolas públicas participantes também prestigiaram o ato.Podem participar os alunos do 9º ano das escolas públicas. A fase semifinal ocorre dentro da própria escola do estudante. Os dirigentes serão responsáveis pela seleção dos melhores alunos, utilizando critérios de avaliação que entenderem mais justos. Serão selecionados quatro estudantes de cada sala do 9º ano nas unidades escolares, os quais serão indicados para participarem da prova final, que ocorrerá no dia 27 de outubro. Os oito contemplados com bolsas de ensino serão conhecidos no dia 11 de novembro.Durante esses 22 anos de existência, o concurso já distribui cerca de R$ 4 milhões em bolsas de estudo 100% sem custo aos alunos premiados. “É um resultado muito bom, sem esquecer ainda do resultado principal que é alcançado com a oportunidade de melhorar a qualidade de vida destes jovens contemplados ao longo destes 22 anos”, concluiu Marcelo.