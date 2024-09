Candidato à reeleição em Parisi foi o entrevistado de ontem da série de sabatinas com os candidatos a prefeito da região

publicado em 20/09/2024

Oclair Bento foi o entrevistado de ontem da série de sabatinas com os candidatos a prefeito da região (Foto: A Cidade)

Da redaçãoContinuando com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito na região, ontem o Grupo Cidade de Comunicação entrevistou o atual prefeito e candidato à reeleição em Parisi, Oclair Bento (PSDB). Durante 30 minutos, Oclair respondeu ás perguntas formuladas pela bancada de jornalistas da Cidade FM e Jornal A Cidade, bem como aos questionamentos enviados por eleitores e pelo seu adversário, o ex-prefeito Ivo (PSD).Oclair Barão Bento nasceu em Parisi, no dia 23 de agosto de 1957, filho de Umberto Bento e Anna Barão. Casado com Cleide Rodrigues Prete Bento, ele é pai de três filhas Franciele, Fernanda e Vitória. Estudou em Parisi, é formado em ciências contábeis e funcionário público municipal.Trabalhou na Câmara municipal durante 26 anos e foi prefeito durante o mandato de 2013 a 2016 e atualmente está em seu segundo mandato, sendo candidato à reeleição neste ano de 2024 ao lado do servidor público municipal João Carlos Rodrigues, mais conhecido como Pardal.Ao ser questionado sobre por que acredita merecer um segundo mandato, o candidato afirmou que as evoluções em seu município são nítidas e que Parisi merece uma sequência com pessoas que realmente gostam da cidade.“Estou aqui me dedicando ao povo de Parisi e levando o trabalho a sério e querendo continuar para produzir o que a gente tem em mente. Porque este ano o mandato foi um pouco curto e nós temos vários projetos em andamento, de forma que a sequência seria interessante para toda a cidade. Eu acredito nisso e por isso, estou aqui, colocando meu nome à disposição para todo o povo de Parisi”, disse.Ao mencionar um mandato mais curto, Oclair se refere aos desafios enfrentados por todos os prefeitos no período da Pandemia, onde durante um ano e meio a atenção dos administradores foi voltada ao enfrentamento à Covid-19.Oclair também destacou os feitos alcançados em sua gestão no setor da educação e disse que tem planos para, em suas palavras, elevar ainda mais a qualidade do ensino na cidade vizinha.“Nós já começamos a implantar no ensino fundamental a escola integral, onde as crianças entram as 7h e saem as 16h. Agora queremos implementar no ensino infantil, nas creches. Nós conseguimos melhorar o IDEB de 7.2 para 7.8, e isso foi investimento na educação. Chegamos a gastar 30% do orçamento para melhorar a educação. A educação para mim é prioridade e é o caminho que a gente tem para nossas crianças”, completou.Já para a área de saúde sua principal proposta é a construção de uma nova unidade de saúde e também um prédio próprio para fisioterapia. Segundo ele, estes investimentos são necessários diante do grande crescimento do município nos últimos anos, o que aumentou a demanda por serviços de saúde.“Quando a cidade ultrapassa três mil habitantes, é possível ter outra unidade da saúde da família. Estamos pleiteando junto ao governo Federal, uma nova construção. Nós já construímos uma UBS em 2013 e 2016, onde eu fui prefeito e agora estamos visando construir outra. A fisioterapia, quando eu entrei, funcionava dentro do posto de saúde. Um local impróprio e muito apertado, sem condições de atendimento. Eu loquei uma casa grande e adquirimos vários equipamentos e a fisioterapia hoje, funciona em um lugar amplo, mas nós precisamos ter o prédio próprio e feito para a fisioterapia e isso, com verba do governo, verbas de deputados que temos amizade e vamos conseguir”, destacou.Sobre o crescimento populacional de Parisi, aliás, Oclair afirma que ele está relacionado ao bom funcionamento dos serviços públicos no município e a oferta de moradias populares.“No meu outro mandato, foram construídas 250 casas, sendo 90 casas da CDHU e 160 casas da Minha Casa Minha Vida, além de vários loteamentos que foram criados e esses loteamentos, estão criando residências novas. O pessoal de Votuporanga, está mudando para Parisi, porque a facilidade de trabalhar em Votuporanga é muito grande. Temos transporte de graça, o atendimento do posto de saúde é muito mais rápido, as creches não faltam vagas. Então o pessoal se sente muito mais à vontade e vai mudando para Parisi.Oclair também respondeu às perguntas enviadas pelos ouvintes da Cidade FM, que são moradores e eleitores de Parisi. Uma delas veio do Márcio Aparecido, que questionou o prefeito sobre as 40 casas do CDHU anunciadas recentemente. O morador queria saber se o convênio já foi assinado e se o Governo já contratou a empreiteira para a obra, bem como quem irá realizar o sorteio das casas.“A inscrição e o sorteio, são realizados pela CDHU, então a prefeitura não participa desse trâmite. Quem quiser conferir a escritura no cartório do terreno que adquirimos do senhor Pedro Trento e o munícipe que quiser conferir, pode ir no cartório de registro, solicitar a matrícula em nome da prefeitura. Temos um terreno suficiente para 50 casas, mas o nosso convênio que assinamos é de 40. Sobrarão 10 casas para construir, que podem ser feitas posteriormente. A licitação é feita pelo CDHU e pelo o que estou sabendo, já foi aberta a licitação para escolher a firma que irá fazer. Já me pediram o local para colocar o descarte da limpeza do terreno. Quando isso acontece, é porque a firma já está sendo escolhida para colocar o preço na licitação. Então é um programa certo, correto que está sendo feito em Parisi e não tem mais volta”, respondeu.Já seu adversário, o Ivo, enviou a seguinte pergunta: “puxamos no portal da transparência e a prefeitura deve R$450 mil. Quando a minha esposa saiu, deixou com saldo positivo e também, foi vendido R$1 milhão de equipamentos e veículos. Onde foi parar esse dinheiro? Porque este dinheiro, deveria ter comprado uns três ônibus para transportar o pessoal de Parisi para Votuporanga. Até o final do mandato, você vai deixar a prefeitura sem dívida? Porque no outro mandato, tinha mais de R$2 milhões que a minha esposa pagou.Em sua resposta, Oclair afirmou que, quando assumiu a Prefeitura, na troca de gestão da ex-prefeita Rosinei, que é esposa de Ivo, encontrou várias contas a pagar, inclusive a folha de pagamento dos servidores municipais que estava atrasada. Já sobre as finanças de sua gestão ele afirma que estão em dia.“A prefeitura está em ordem com seus fornecedores, coisa que não estava quando eu entrei. Eu queria saber de onde teve esse leilão de mais de R$1 milhão. Qualquer um que entrar na transparência de Parisi vai ver o déficit que tem nossa prefeitura. Ônibus para a população ir trabalhar em Votuporanga, tem. Precisa comprar ônibus novos? Precisa! A prefeitura trabalha com o pé no chão. Não tem ninguém aqui querendo fazer milagre, então, não adianta fazer pressão e nem nada. No dia 30 de dezembro, eu estando reeleito ou não, a folha de pagamento vai estar em dia. Não como eu peguei e lá atrás”, respondeu.Por fim, o candidato falou que Parisi precisa dar sequência ao trabalho que iniciou e por isso pediu um novo voto de confiança da população.“Construímos várias coisas e Parisi precisa ter uma sequência de quem gosta da cidade. Agora é a hora de ir para frente. O pessoal tem que entender que trabalhando corretamente, Parisi tem jeito. Só que Parisi tem que trabalhar com o dinheiro que tem, não adianta querer fazer milagre, porque não vai dar certo. Nós temos uma equipe que trabalha por Parisi. É um prazer para mim e eu queria pedir para o povo de Parisi, me ajudar a ficar e fazer muito mais. Eu queria pedir para vocês, no dia 6 de outubro, vote 45 Oclair e Pardal, Parisi para frente”, concluiu.