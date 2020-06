O Poupatempo e os serviços do Detran estão paralisados há meses, sem expectativa prévia para voltar

publicado em 03/06/2020

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom o anúncio da implantação do Plano São Paulo de retomada Econômica em todo o estado muitos questionaram se os serviços oferecidos pelo estado, em especial o Poupatempo e o Detran seriam retomados. Há meses os serviçosdas autarquiasestão com os atendimentos presenciais suspensos e, segundo a assessoria de comunicação da autarquia, seguem sem previsão para o retorno das atividades.Procurado pelo jornal A Cidade, a assessoria do Poupatempo emitiu uma nota oficial informando que a paralização se estenderá perante a demanda da fase de flexibilização de cada cidade. Eles disseram ainda que, neste período de quarentena, serviços como entrega de documentos (CNH e RG) estão mantidos.Desde quando começou a paralisação da quarentena, o Poupatempo realizou mais de 3 milhões de atendimentos, em diversos serviços, por meio do portal, do Fale Conosco, do atendimento telefônico e também pelo aplicativo Poupatempo Digital.“A solicitação e agendamento para a retirada é feita pelo Fale Conosco, no Portal do Poupatempo, ou pelos nossos telefones: de fixo (11) 4135-9700 - Capital e Grande São Paulo e 0300 847 1998 para demais municípios do estado de SP; de celular: (11) 4135-9700 - todos os municípios de São Paulo”, disse a nota.Além disso, a emissão de novos RGs também não está interrompida. A nota informa que por meio de canais de atendimento ao cidadão, redirecionou ao Instituto de Identificação Ricardo GumbletonDaunt, da Polícia Cívil, pedidos urgentes para a emissão do RG.Ainda para CNH, prazos de documentos vencidos, a partir do dia 19 de fevereiro, foram prorrogados, conforme portaria do Contrarn.