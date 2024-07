Oficialmente a vacinação segue até domingo, mas como os consultórios municipais não abrem aos finais de semana, os votuporanguenses têm apenas mais dois dias para se imunizar

publicado em 11/07/2024

Votuporanguenses têm só até amanhã para se vacinarem contra a gripe; campanha foi prorrogada duas vezes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Prorrogada já por duas vezes em Votuporanga e todo o Estado de São Paulo, a campanha de vacinação contra a gripe, disponibilizada pela Secretaria de Estado da Saúde termina amanhã na cidade. Oficialmente a vacinação segue até domingo, mas como os consultórios municipais não abrem aos finais de semana, os votuporanguenses têm apenas mais dois dias para se imunizar.

Considerada a forma de prevenção mais eficaz contra a gripe, a vacina é voltada para toda a população acima dos 6 meses de idade. Aqueles que se vacinaram no ano passado, devem reforçar a imunização novamente, pois o vírus passa por modificações, criando a necessidade de seguir o esquema vacinal anualmente. A ação aplicou, até 4 de julho, um total de 9.157.311 doses nos 645 municípios paulistas.

Os casos de problemas respiratórios como gripe, rinite e sinusite são intensificados nos períodos de inverno devido às baixas temperaturas e clima seco. Para crianças e idosos, as doenças podem ser ainda mais graves por conta do sistema imunológico mais frágil, levando a demais complicações, internações e até mesmo óbito.