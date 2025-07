Mulher, de 53 anos, ‘trabalhava’ como olheira de uma boca de fumo, onde policiais civis encontraram centenas de porções de cocaína

publicado em 03/07/2025

A “Vovó do Tráfico” recebeu voz de prisão foi presa após ser flagrada trabalhando como olheira em uma boca de fumo (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) prendeu na noite desta terça-feira (1º) uma mulher, de 53 anos de idade, acusada de envolvimento com o tráfico de drogas na zona Sul da cidade. A “Vovó do Tráfico” trabalhava como olheira de uma boca de fumo no bairro Matarazzo, onde os policiais encontrarem centenas de porções de cocaína.De acordo com informações da ocorrência, o local já vinha sendo alvo de investigações por parte da Especializada, que apurava o funcionamento da venda de drogas no interior da residência. Conforme apurado, um homem identificado como B.S.C., de 27 anos, era responsável por entregar os entorpecentes aos usuários que entravam e saíam do imóvel rapidamente. A mulher presa, identificada como C.F.F., fazia a vigilância do entorno, alertando o comparsa em caso de aproximação policial.Durante a ação velada, os investigadores observaram a movimentação de um indivíduo que deixou a casa e entrou em um veículo, partindo em seguida. A tentativa de abordagem não foi possível para evitar a perda do flagrante no interior do imóvel. Diante disso, as equipes decidiram ingressar no local, momento em que B.S.C. fugiu pelos fundos, escalando um muro. Um usuário que estava na residência, identificado como J.I.P., de 35 anos, foi detido.Antes da abordagem, a investigação já havia solicitado um mandado de busca e apreensão, que foi expedido pela Juíza da Vara Regional das Garantias de Rio Preto. Durante a busca, os policiais localizaram uma pedra grande e fragmentos de cocaína que renderiam aproximadamente 400 porções para venda, além de uma balança de precisão, materiais utilizados para fracionamento da droga, três aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro.A “Vovó do Tráfico” recebeu voz de prisão e foi conduzida à sede da Dise, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas pelo delegado Rafael Latorre Costa. O usuário detido foi ouvido e autuado por porte de entorpecente. Após os procedimentos de polícia judiciária, a mulher foi encaminhada a uma unidade prisional e permanece à disposição da Justiça.