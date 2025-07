O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destaca que o evento movimentará bastante a cidade nos próximos dias

publicado em 03/07/2025

Marcelo Stringari, secretário municipal de Esportes e Lazer (Foto: Rodrigo Corsini/FPF)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga sedia a partir de hoje um dos grandes eventos esportivos do interior do Estado de São Paulo: os Jogos Regionais. A 67ª edição, que segue até o dia 13 (domingo), deve reunir cerca de 3.500 pessoas na cidade, entre atletas, treinadores e árbitros.“Estamos com excelentes expectativas porque esse é um grande evento que vai movimentar bastante a cidade”, destacou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, que participou na manhã de ontem do programa Bola em Jogo, da rádioO evento é uma realização da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Votuporanga é sede da chamada 6ª Região Esportiva e terá representantes de 46 cidades. As outras etapas ocorrem em São José dos Campos e Ferraz de Vasconcelos (2ª Região Esportiva), Bragança Paulista (4ª) e Itapetininga (8ª).Os Jogos Regionais deste ano têm 24 modalidades – uma a mais que em 2024 – e duas categorias em disputa (sub-21 e livre). Além das medalhas, a competição é classificatória para os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontece entre outubro e novembro.Haverá disputas de badminton, basquete, basquete 3x3, biribol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, caratê, malha, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez. “Eu falo que esses jogos são a felicidade da molecada, é o momento de encontro do pessoal que participa das escolinhas das prefeituras”, acrescentou Marcello.As chegadas das delegações começam hoje. Já as disputas serão iniciadas na manhã de sábado (5) e seguem durante todo o dia.O secretário ressaltou que hoje a Prefeitura tem escolinhas de 43 modalidades, e para as disputas dos Regionais o time Votuporanga está confiante. “Temos equipes fortes em vários esportes: nas lutas, no futebol, no futsal; a nossa natação é muito forte, tanto no feminino quanto no masculino. Então, temos bons atletas em várias modalidades”, apontou.Estarão presentes as delegações dos municípios de Américo de Campos, Andradina, Aparecida d’Oeste, Araçatuba, Auriflama, Avanhandava, Bady Bassitt, Bálsamo, Barbosa, Bento de Abreu, Birigui, Castilho, Catanduva, Coroados, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Guararapes, Ilha Solteira, Indiaporã, Jales, Macaubal, Mirandópolis, Mirassol, Monte Aprazível, Nhandeara, Nova Granada, Novo Horizonte, Ouroeste, Palestina, Palmeira d’Oeste, Penápolis, Pereira Barreto, Poloni, Santa Adélia, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, São João do Iracema, São José do Rio Preto, Tanabi, Urânia, Urupês, Valentim Gentil e Votuporanga. As delegações ficarão alojadas nas escolas municipais e estaduais.A abertura oficial será sábado (5), às 19h30, no Parque da Cultura, onde haverá uma grande festa, com o acendimento da chama olímpica, show musical, queima de fogos, desfile das delegações e a presença da secretária estadual de Esportes, Coronel Helena Reis, entre outras lideranças. “Estamos preparando um movimento bem legal mesmo, com food trucks, feira de artesanato, música. Toda a população está convidada para participar”, finalizou o secretário.