O prazo agora se estende até o final de junho e tem como objetivo ampliar a taxa de cobertura

publicado em 18/06/2024

Pais têm agora até o dia 30 de junho para levarem seus filhos para se vacinarem contra a poliomielite em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite, que oficialmente terminaria na sexta-feira (14). O prazo agora se estende até o final de junho e tem como objetivo ampliar a taxa de cobertura.

A medida segue orientação do Governo do Estado de São Paulo. A vacina está disponível em todos os Consultórios Municipais, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O público-alvo são as crianças de 1 a 4 anos, já as menores de 1 ano, será avaliada a situação vacinal, iniciando ou completando a caderneta de acordo com a idade.

A poliomielite, doença infectocontagiosa aguda, é caracterizada pela contaminação pelo poliovírus que pode causar paralisia muscular dos membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível, em casos graves podendo evoluir a óbito, sendo a vacinação a principal forma de prevenção.

A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual.

Desde 2016, o esquema vacinal contra a poliomielite passou a ser de três doses da vacina injetável – VIP (dois, quatro e seis meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). A mudança está de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e faz parte do processo de erradicação mundial da pólio.