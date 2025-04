Em uma sessão rápida, realizada nesta terça-feira, em virtude do feriado de Tiradentes, os vereadores aprovaram o projeto que institui no município um novo Refis

publicado em 23/04/2025

Novo Refis foi aprovado por vereadores e deve ser iniciado no próximo dia 5 de maio, com prazo de adesão até agosto (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Em uma sessão rápida, realizada nesta terça-feira (22), em virtude do feriado de Tiradentes, os vereadores aprovaram o projeto que institui no município um novo Refis (Programa de Recuperação Fiscal). Como a proposta foi apresentada por todos os vereadores, não houve discussão em plenário e a iniciativa foi aprovada por unanimidade.

O projeto segue agora para a sanção do prefeito Jorge Seba (PSD). Após a promulgação, o prazo para adesão dos contribuintes com tributos vencidos com a Prefeitura será de 5 de maio a 31 de agosto.