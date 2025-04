A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, com risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo para sexta-feira

publicado em 25/04/2025

Ainda ontem, no final do dia, o céu já dava sinais de que uma tempestade poderia chegar à cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, com risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo para sexta-feira (25), em Votuporanga e região. As instabilidades são provocadas por um sistema de baixa pressão no interior do continente, a presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera e a passagem de uma frente fria pelo oceano, nas proximidades do litoral paulista.

A última vez em que alerta semelhante foi emitido, o temporal que atingiu Votuporanga, em 11 de fevereiro, provocou uma série de estragos em vários pontos da cidade. Árvores foram derrubadas, prédios destelhados e até o alambrado da Arena Plínio Marin caiu por conta da chuva, que veio acompanhada de fortes rajadas de vento e granizo.

Ainda ontem, no final do dia, o céu já dava sinais de que uma tempestade poderia chegar à cidade. Fortes rajadas de vento atingiram o município e as nuvens escuras assustaram que olhava para o alto, mas no fim a chuva veio branda, com pancadas mais fortes em pontos isolados da cidade.

Diante do alerta, a Defesa Civil reforçou algumas recomendações como: jamais enfrentar áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel. Ao ouvir um trovão as pessoas devem procurar um local coberto e evitarem permanecer parados embaixo de árvores.