Porecatu, varejista genuinamente votuporanguense, supera redes tradicionais no ranking da Associação Brasileira de Supermercados

publicado em 25/04/2025

A rede de Supermercados Porecatu, empresa genuinamente votuporanguense, está entre as 100 maiores redes do país (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Rede de Supermercados Porecatu, empresa genuinamente votuporanguense, conquistou uma posição de destaque no cenário nacional ao figurar como a 85ª maior empresa de varejo alimentar do Brasil, segundo o ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados). A empresa, que nasceu em um pequeno salão alugado, de cerca de 100 metros quadrados, e hoje já possui dez unidades, desbancou grandes redes tradicionais.

O levantamento, realizado pela Abras, em parceria com a NielsenIQ, avalia o desempenho das redes supermercadistas com base em critérios como faturamento, expansão e movimentações estratégicas.? A primeira colocada do ranking nacional é a rede Carrefour, seguida pelo Assaí Atacadista e pela rede Mateus Supermercados. Juntas, essas três redes faturaram mais de R$ 230 bilhões entre 2024 e 2025.

Já o Porecatu, que vai completar 29 anos de história em junho, alcançou um faturamento de R$ 991 milhões em suas dez unidades, ao mesmo tempo em que o grupo já se prepara para novos investimentos, com inaugurações previstas também para Catanduva e Mirassol.

O desempenho da Porecatu contribui para o fortalecimento do setor supermercadista brasileiro, que alcançou um faturamento de R$ 1 trilhão, representando 9,2% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. O setor também é responsável por gerar 5,5 milhões de empregos diretos e indiretos no país.?

Na cidade

Além do Porecatu, que tem sede na cidade, Votuporanga possui unidades de outras grandes redes que figuram entre os maiores supermercados do país. É o caso da rede Irmãos Muffato, que tem no município uma unidade do Super Muffato e está construindo o Max Atacadista. O grupo está na 6ª colocação nacional, com um faturamento de mais de R$ 17 bilhões.

Outra grande rede bem posicionada no ranking é a Plurix, que comprou recentemente a rede Amigão, que tem duas unidades em Votuporanga. A Plurix aparece como a 11ª maior rede de supermercados do país, com um faturamento de R$ 9,3 bilhões. Já o Lopes Supermercados, proprietário da Rede Proença, é a 55ª maior rede, com R$ 1,5 bilhão de faturamento.

1º Carrefour (SP): R$ 120,59 bilhões

2º Assaí Atacadista (SP): R$ 80,57 bilhões

3º Grupo Mateus (MA): R$ 36,38 bilhões

4º Supermercados BH (MG): R$ 21,27 bilhões

5º Grupo Pão de Açúcar (SP): R$ 20,04 bilhões

6º Irmãos Muffato (PR): R$ 17,43 bilhões

7º Grupo Pereira (SP): R$ 15,32 bilhões

8º Mart Minas & Dom Atacadista (MG): R$ 11,43 bilhões

9º Cencosud (SP): R$ 11,23 bilhões

10º Koch Hipermercado (SC): R$ 10,34 bilhões

Confira as maiores redes de supermercado do Brasil com unidades em Votuporanga

6º Irmãos Muffato (PR) – dono do Super Muffato e do Max Atacadista: R$ 17,43 bilhões

11º Plurix (SP) - dona do Amigão: 9,3 bilhões

59º Lopes Supermercados (SP) – dono do Proença: R$ 1,5 bilhão