Acusado, de 30 anos, enganava as vítimas pela internet se passando por um conhecido empresário do ramo de concreto usinado

publicado em 25/04/2025

O suspeito foi localizado e detido em sua residência, onde foram apreendidos celulares, um notebook e cartões bancários (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prendeu na manhã desta quinta-feira (24), um homem de 30 anos acusado de aplicar golpes virtuais se passando por um empresário do ramo de concreto usinado. A ação faz parte da 4ª fase da Operação Cyber Conect, coordenada pelo Deinter-5 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), e contou com o apoio da Delegacia de Valentim Gentil e da 8ª Delegacia Seccional de Polícia da capital paulista.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava anúncios pagos em sites de busca para atrair vítimas. Ao clicarem nos links, os usuários eram direcionados para um número falso de WhatsApp, supostamente vinculado a uma empresa legítima de concreto, bastante conhecida em Votuporanga.

Se passando por representante da central de vendas, o golpista fechava negócios e exigia pagamento antecipado pelo fornecimento de concreto, que nunca era entregue. A DIG de Votuporanga identificou pelo menos 20 vítimas em diferentes municípios do estado de São Paulo, todas lesadas pela mesma estratégia fraudulenta.

A partir dos depoimentos e da análise técnica dos dados coletados, o autor foi identificado como M.O.A.R., morador da zona leste da capital paulista, com endereços ligados a ele também em Brasília de Minas-MG. Durante a deflagração da operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva.

O suspeito foi localizado e detido em sua residência, onde foram apreendidos celulares, um notebook e cartões bancários utilizados na prática criminosa. Após a prisão, ele foi conduzido à sede do 53º Distrito Policial – Parque do Carmo, onde foi interrogado e permanece preso, à disposição da Justiça.