O crime aconteceu na rua Bacuris, no bairro São Cosme, por volta das 2h; vítima foi espancada com uma barra de ferro

publicado em 22/04/2025

Matheus Soares de Azevedo, de 44 anos, foi brutalmente assassinado com uma barra de ferro, na zona Leste de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Um homem foi brutalmente assassinado na madrugada do domingo de Páscoa, na rua Bacuris, no bairro São Cosme, zona Leste de Votuporanga. A vítima, identificada como Matheus Soares de Azevedo, de 44 anos, foi morto com golpes de barra de ferro, por volta das 2h.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190, para atender a um caso de agressão em via pública. Ao chegar no local, os policiais encontraram Matheus caído no chão, com diversos ferimentos graves na cabeça.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionada, mas ao chegar no endereço, o médico responsável confirmou o óbito. A perícia técnica da Polícia Científica também esteve presente, realizando os procedimentos de praxe antes da liberação do corpo para o serviço funerário.

Nas imediações, os policiais localizaram um homem caminhando com manchas de sangue visíveis nas mãos e nos pés. Ao ser abordado, o suspeito confessou espontaneamente ter cometido o crime. De acordo com informações da PM, o autor já era conhecido nos meios policiais por envolvimento em diversas ocorrências criminais.

Diante da confissão e das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a prisão e o encaminhou à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.

A motivação do crime agora é investigada pela Polícia Civil de Votuporanga.