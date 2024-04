Exatos 20 dias depois, os números que já eram alarmantes, dobraram e agora a cidade contabiliza 2.019 diagnósticos positivos para a doença, ou seja, mais de mil casos confirmados em menos de um mês

publicado em 11/04/2024

Números da Dengue não param de crescer; em 20 dias mais de mil casos da doença foram registrados em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

No último dia 21 a capa do jornal A Cidade trouxe como manchete um alerta: “Votuporanga supera a marca dos mil casos de Dengue”. Exatos 20 dias depois, os números que já eram alarmantes, dobraram e agora a cidade contabiliza 2.019 diagnósticos positivos para a doença, ou seja, mais de mil casos confirmados em menos de um mês.

E a tendência é piorar. Além dos casos já confirmados, outros 3,2 mil moradores apresentaram os sintomas e aguardam o resultado dos exames. No mesmo período, nove casos de chikungunya (doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti) foram registrados e há outros quatro em investigação.

As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também já fizerem três vítimas fatais em Votuporanga. A primeira foi uma mulher de 71 anos, moradora do bairro São Cosme, na zona Leste da cidade, que faleceu no dia 3 de janeiro. Já a segunda vítima era moradora da Chácara da Aviação, uma mulher de 74 anos e a terceira foi um homem, de 70 anos, morador do bairro Pozzobon.

Para tentar frear o aumento constante nos casos de Dengue em Votuporanga, a Secretaria da Saúde segue com uma série de ações de prevenção, que vão desde o mutirão de visitas em casas aos finais de semana, para a eliminação de criadouros e conscientização da população, ao mutirão de limpeza “Votu + Limpa”, que está passando por todos os bairros da cidade para recolher lixo e materiais que possam acumular água parada.

Durante o Votu + Limpa, são coletados: latas, garrafas, pneus, eletrodomésticos, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Não são coletados: galhos, restos de construção e lâmpadas.

A coleta ocorrerá até o dia 16 de abril, sendo realizada de segunda a sexta-feira, de acordo com o cronograma, com início sempre às 7h. É importante que a população retire os materiais que serão descartados sempre na noite anterior.

Nesta quinta-feira (11), o programa irá percorrer a Chácara das Paineiras, Jardim Paraíso, Chácara Ferrari, Vila América, Jardim Terras de São José, Jardim Santo Antônio, Jardim Orlando Mastrocola, San Remo, Santa Luzia, Nova Boa Vista, Vila Dutra, Vila Sá, São Judas Tadeu, Vila Paes, Lot. José S. Melo, Parque dos Estados, Vila Nasser Marão, Lot. Alberto Honório.