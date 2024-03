Simultaneamente às visitas casa a casa, membros do Clube de Serviço fizeram um trabalho de limpeza em áreas verdes no Comerciários

publicado em 19/03/2024

Membros do Rotary Novas Gerações fizeram um trabalho de limpeza em áreas verdes dos bairros da região do Comerciários (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe dos agentes de saúde da Prefeitura de Votuporanga recebeu um reforço adicional, no último sábado (16), durante mutirão realizado nos bairros Jardim Quinta do Moro, Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio, Parque Santa Felícia e Parque Residencial do Lago, na região do Comerciários. Simultaneamente às visitas casa a casa, membros do Rotary Novas Gerações fizeram um trabalho de limpeza em áreas verdes do bairro, recolhendo objetos que possam acumular água e eliminando os focos do mosquito.

Durante a manhã, houve também entrega de sacos de lixo e panfletos para a população com o intuito de conscientizar e reforçar a importância de cada um fazer a sua parte na luta contra a doença.

“O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público, Clubes de serviço e, claro, toda a população. Iniciativas como estas agregam e nos ajudam a reforçar que essa batalha precisa ser vencida todos os dias. É urgente e necessário que todos façam a sua parte, limpem seus quintais e cuidem dos ambientes que frequentam”, apontou a responsável pela Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Samara Del Pino Fernandes.

Prevenção